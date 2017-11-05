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Aladağ beyaza büründü

Konya'nın Kış Sporları Merkezi adayı olan Derbent Aladağ'a mevsimin ilk karının düşmesi ilçe sakinlerini sevindirdi.

  • İHA
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 Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar yaptığı açıklamada, Derbent ilçesine mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Gece saatlerinden beri ilçede etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezinde vatandaşların güne beyaz örtüyle uyandığını vurgulayan Başkan Acar, kar yağışı ile birlikte Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için başlatılan çalışmaların devam ettiği Aladağ'ın da tamamen karla kaplandığını söyledi. Aladağ'ın eteklerinde kar yüksekliğinin 10 santim olduğunu, daha yüksek noktalarda kar kalınlığının daha da üst seviyelerde olduğunu tahmin ettiklerini belirten Acar, "Konya'nın Kayak Merkezi konumundaki Aladağ'a Kasım ayının ilk günlerinde yağan kar bizleri çok sevindirdi. Kar hem bölgemizdeki çiftçilerimizin, hem de bizlerin ve vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü. Bu sene, bol ve bereketli bir kar sezonu diliyoruz. İnşallah, kar yağışının sürmesini temenni ediyoruz. Aladağ, bu yıl da inşallah çeşitli kayak ve kar etkinliği organizasyonlarına ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu. 

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