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Alanya'da 3 gündür kayıp olan yaşlı kadının cesedi bulundu

Antalya Alanya'da 3 gündür kayıp olan Alzeheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner'in cesedi bulundu.

  • İHA
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Alanya’nın kırsalında bulunan İmamlı Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Rabia Şahiner, geçen cuma günü öğle saatlerinde evinden çıkarak ortadan kayboldu.

CESEDİ BULUNDU

Bulmak için gidebileceği her yeri arayan yakınları bulamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, yoğun arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma, evinin yakınlarındaki ormanlık alanda, yaşlı kadının cesedine ulaştı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılan ilk incelemede ayağı kayarak düşme sonucu öldüğü tahmin edilen Şahiner’in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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