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Alanya'da 3 kilo 785 gram esrar ile 2 bin 874 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 kilo 785 gram esrar ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesi ve deposunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Y.G'nin oturduğu daire ve kullandığı depoda, 3 bin 785 gram esrar, çeşitli markalarda gümrük kaçağı bin 989 adet gözlük, 850 adet saat ve 35 adet özçekim çubuğu bulundu.

Gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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