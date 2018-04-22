Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Alanya'da aranan 21 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, basit yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, mühür bozma, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama, silahla tehdit ve gasp gibi suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen adreslerde 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA