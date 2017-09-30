Alanya'da banka ve kredi kartlarını kopyalayan şahıs yakalandı

Alanya’da bulunan bir iş yerinde, vatandaşlara ait banka ile kredi kartı bilgilerini özel cihaz ve programlar kullanarak kopyalandığı bilgisine ulaşan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, kopyalama yöntemiyle yüklü miktarda haksız kazanç elden H.B. isimli şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına şüphelinin üst, ikamet ile iş yerinde yapılan aramalarda ise kart kopyalamaya yarayan cihaz ile ona ait aparatlar ve kopyalama işleminde kullanılan bilgisayar, hard disk, 5 adet flash bellek, 2 adet pos cihazı, adet cep telefonu ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B.’nin sorgusunda başka kişilere ait yaklaşık 900 banka ve kredi bilgisini kopyaladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk H.B., ‘sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, ‘yasak cihaz ve program bulundurmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.