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Alanya’da denizde hortum korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde dev hortum oluştu.

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Alanya'da sabaha karşı başlayan gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu. Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Metroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin olacağını söyledi.

 

 

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