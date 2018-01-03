Alanya’da denizde hortum korkuttu
Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde dev hortum oluştu.
- İHA
Alanya'da sabaha karşı başlayan gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu. Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Metroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin olacağını söyledi.
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