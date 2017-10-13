Alanya'da FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğretmenlikten ihraç edilen M.Ç. ile memur F.G'yi kent merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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