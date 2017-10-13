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Alanya'da FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğretmenlikten ihraç edilen M.Ç. ile memur F.G'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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