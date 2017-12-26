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Alanya’da kaçak ve sahte içki operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından 13 ayrı iş yerine yapılan operasyon 42 litre sahte içki ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile dağıtımı yapan yerlere yönelik eş zamanlı geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeden bulunan 13 ayrı işyerine baskın yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı koordinesinde gerçekleşen baskınlarda Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada 42 litre sahte içki ele geçirilirken, işyeri sahibi Ö.D. haklarında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Kızlarpınarı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan baskında ise B.D. ve Ş. E. G. isimli şahıslar resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Bazı işyerine de ruhsatsız ve TABDK belgesiz çalıştığı için yasal işlemler yapıldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.D. tutuklanırken, Ş.E.G. ise serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’nın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, kaçak ve sahte içki operasyonlarının yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

 

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