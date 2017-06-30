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Alanya'daki orman yangını büyüdü evler tahliye ediliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Yangın nedeniyle evler tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan 1 arazöz ise yandı.

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Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Sapadere Kanyonu mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 30 hektara yayılan yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangına, 1 uçak, 4 helikopter, 32 arazöz, 3 dozer ve orman işçileri müdahale ediyor. 
 
Yangının büyümesi nedeniyle jandarma ekipleri yerleşim yerlerini tahliye etmeye başladı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise yangından dolayı geri çekildi. Zirvede ise bir arazöz yangının içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Orman işçilerinin de yaralandığı belirtilirken bölgeye ambulans sevk edildi. Yangına bölgeye sevk edilen iş makineleri de müdahale etmeye başlarken, yangını söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ediyor. Jandarma ekipleri ise Sapadere bölgesine giden yolları sivil geçişlere kapadı.
 
"KAÇIN TALİMATI GELDİ"
 
Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, Bize 2 saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize 'kaçın' talimatı geldi. Uyar, "Yangın son derece büyüdü. Yapacak bir şey kalmadı. Yangının olduğu yerden aşağı tarafa kaçtık ve bekleyin diye talimat ettiler. Yaralılarında olduğu söyleniyor" dedi.
 
 

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