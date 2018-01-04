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Alanya’da polis, vatandaşlarla toplantılarını sürdürüyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla huzur toplantılarını sürdürüyor.

  • İHA
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Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’nın öncülüğünce birim amirleri haftalık yapılan mahalle huzur toplantısı kapsamında Hişariçi Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı başarılı çalışmaların vatandaşlara aktarılmasıyla başlayan toplantı soru cevap olarak şeklinde devam etti. Toplantıda vatandaşlar güvenlikle ilgili sorunlarını, isteklerini emniyet yetkililerine aktarırken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri İlyas Çağlayan, sorunların çözümü için kendi konularıyla ilgili notlar aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini iletti.

 

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