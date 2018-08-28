Alanya'daki tur teknelerinin çarpışmasıyla ilgili 15 tekne çalışanından 2'si tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde günübirlik turist taşıyan iki tur teknesinin çarpıştığı olayla ilgili gözaltına alınan 15 tekne çalışanında 2'si tutuklandı.