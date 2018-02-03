Alanya'dan Afrin'deki Mehmetçiklere 1 kamyon muz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali’ndeki komisyoncular, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kamyon dolusu Alanya muzu hazırladı. Komisyoncular tarafından yaklaşık 11 ton muzun yüklendiği kamyonun önüne 'Alanya halcilerinden Afrin’e destek' ve 'Hedef kızıl elma ' yazılı pankartlar asıldı.

“Moral olabilirsek ne mutlu bizlere”

Burada konuşma yapan Alanya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Adem Kaya, Afrin’de görev yapan askerlere manevi destekte bulunmak için böyle bir organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Kaya, ”Askerimiz düne kadar kendi topraklarımızda ne yapıyorsa şimdi de sınır dışında ülkemizin başına bela olmaya çalışan terör belasının kökünü kurutmak adına Afrin'de çarpışıyor. Bizde onlara biraz da olsa moral vermek için böyle bir organizasyon düzenledik. Askerimize bir nebze moral olabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

Konuşmanın ardından Alanya Müftüsü Mustafa Topal ve komisyoncular yaptığı duaları eşliğinde muzlu yüklü kamyon Kilis Valiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı.