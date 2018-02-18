Alaya'da balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alanya Yat Limanı'nda balık tutmak isteyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, düşen kişiyi bota aldı.

İlk müdahalesi botta yapılan ve kimliği açıklanmayan kişi, kıyıya çıkartıldı ve 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.