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Albay Cice, İran sınırında nöbet tutan askeri telefonda babasıyla görüştürdü

Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, İran sınırında nöbet tutan askeri telefonda babasıyla görüştürdü.

  • İHA
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Kurmay Albay Türker Cice, beraberindeki Çaldıran Belediye Başkan Vekili Alp Şevket Aksoy, Çaldıran Emniyet Amir Vekili Serhat Yüksel, Çaldıran Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Çaldıran Müftüsü Fikri Göncü, Van Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ile sınır karakolundaki asker ve korucuları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kurmay Albay Türker Cice, Çaldıran ilçesine bağlı İran sınırındaki Yaşkütük Karakolunda vatani görevini yapan Konyalı Jandarma Çavuş Ali Osman Palamut’u, İstanbul Sultangazi ilçesinde oturan babası Ali Palamut ile telefonda görüştürdü. Sınır nöbetindeki Mehmetçik, telefon sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
 
Kurmay Albay Türker Cice, beraberindekilerle mahalledeki vatandaşların da bayramını kutladıktan sonra ilçe merkezine döndü.

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