Albay Ertürk'ün şehit edilmesi davasında cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 131 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Lütfi Demirhan, Gökhan Sevinç, Mete Pişkin, Sadık İpek, Ahmet Pirim, Alpaslan Karademir, Muharrem Aktaş, Hasan Can, Umut Muzaffer Taşdemir, Ali Aslan Kılıç, Alparslan Güner, Furkan Gürtaş, Gökhan Alabay, Hakan Yelkovan, İsmail Çelik, Mahmut Tarman, Mehmet Arı, Mucahit Meletli, Osman Dündar, Selamet Salkılıç, Şükrü Aygün, Veli Yıldırım, Yüksel Kılıç, Zafer Mengelli, Alettin Baydan, Burak Baykın, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, Hasan Kaygısız, İbrahim Şahin, Mustafa Kirazlı, Onur Çetin, Ümit Akkurt ve Seyit Remzi Yalçın’ın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, 35 sanığın suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezalarını müebbet hapis cezasına indirdi. ​

Sanıklar Latif Ağaçbacak, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Mehmet Çataklı ve Apdullah Özdemir'in üzerlerine atılı maktul Servet Asmaz’ı ‘’kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, Mehmet Türk'ün üzerine atılı maktul Mehmet Güder’ü ‘’kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, sanık Mehmet Türk’ü ayrıca, katılanlar Ali Kara, Aydın Deniz ve Muhyettin Ayaz’ı ‘’kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 47 yıl hapse mahkum etti.

Albay Ertürk ve polis Gökbayrak’ı öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet

Sanıklar Durdu Selim Ayçetin, Mehmet Türk, Abdullah Budak, Apdullah Özdemir, Ercan Eker, Fatih Karabulut, Mehmet Purtaş, Musa Odabaş, Rasim Erkan, Sedat Çelik, Necdet Köstek ve Fatih Sönmez'i maktuller Albay Sait Eryılmaz ve polis memuru Serdar Gökbayrak’ı ‘’kasten öldürmek’’ suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkların katılanlar Bayram Dirlik, Muslahattin Murat Bilik, Veysel Akdağ’ı ‘’kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Ercan Eker, Fatih Karabulut, Mehmet Purtaş ve Musa Odabaş'ın katılanlar Davut Ala, Ferdi Akyün, Kemal Cavit Alpdemir, Mesut Karaman ve Yaşar Demiral’ı ‘’kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan toplam 92 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca dava kapsamında mahkeme, bazı sanıkları, ‘’Kamu malına zarar verme’’ ve ‘’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’’ suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

6 sanığa tutuklama kararı

Mahkeme, firari sanıklar Ali Özkara, İsmail Menderes Sema, Murat Sözen ve Sedat Engin’in yakalanamamış ve savunmaları alınamamış olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Haklarında beraat kararı verilen 2 sanık ile 12 yıl 6 ay hapis cezası alan 1 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, duruşmada hazır bulunmayan 6 sanığın ise tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme, tüm suçlardan 69 sanığın ise beraatine karar verdi.