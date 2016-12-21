Albayrak: Parlamenter sistem öldü, onun için baþkanlýk sistemi

Ýzmir’in Bornova ilçesinde, 15 Temmuz darbe giriþimiyle ilgili düzenlenen programa katýlan Star Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz darbe giriþiminin bir darbe olmadýðýný, 15 Temmuzun bir iþgal olduðunu söyledi.

AK Parti Bornova Ýlçe Teþkilatý, Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda 17-25 Aralýk kumpasý ve 15 Temmuz darbe giriþimiyle ilgili program düzenledi. Programa konuþmacý olarak katýlan Star Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nuh Albayrak, 15 Temmuz darbe giriþimi ve Bakanlýk sistemi üzerine katýlýmcýlara görüþlerini aktardý. 15 Temmuz darbe giriþiminin aslýnda bir darbe olmadýðýný belirten Albayrak, 15 Temmuzun bir iþgal olduðunu söyledi. Albayrak, “Çok enteresan bir þey, 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet kurulduðundan bu tarafa deðiþik yöntemlerle, deðiþik þekilde o bahsettiðimiz Türk halkýný bu milleti devlete yaklaþtýrmamaya çalýþan bu devleti kim kurtardý? Bu kadar zamandýr devletin yanýna yaklaþtýrmamaya çalýþtýðý halk kurtardý. Bakýn ne dediðimi biliyorum. Çünkü bu seferki diðer darbelerden çok farklý. Zaten 15 Temmuza darbe dersek eðer, o zaman diðerleri darbe deðildi. Daha öncekiler darbe ise 15 Temmuz darbe deðildir. Daha öncekilerin tamamý genel anlamda Türk Silahlý Kuvvetleri içerisinde organize edilmiþ ve hepsi orda olup biterdi. Organizasyon olarak 15 Temmuza kadar olan darbeler Türk Silahlý Kuvvetleri içerisinde oldu. 15 Temmuz nasýldý? Bunun hiçbir alakasý yoktu. Hem yöntem olarak alakasý yoktu hem de hedeflenen þey olarak alakasý yoktu. Deðerli dostlar dikkat ederseniz artýk iþgal yöntemi deðiþti günümüzde eskiden olduðu gibi deðil artýk. Artýk o görünen sýnýrlarýn bir anlamý yok. Bir kukla koyuyorlar orasý hala o milletinmiþ gibi gözüküyor hayýr baþka biri yönetiyor orayý. Bal gibi iþgal teþebbüsü bu terör eylemleri ve 15 Temmuz da öyleydi” dedi.

“PARLAMENTER SÝSTEM ÖLDÜ, ONUN ÝÇÝN BAÞKANLIK SÝSTEMÝ”

Günümüz koþullarýnda artýk Parlamenter sistemin öldüðünü ve bu yüzden Baþkanlýk sistemine geçmemiz gerektiðini vurgulayan Albayrak, “Parlamenter sistem veya baþka bir sistemin tartýþmasýný neden yapýyoruz biliyor musunuz? Tamda kim diyorsa bu baþkanlýk sisteminin zamaný mý, nerden çýktý bu diyenlerin yüzünden yapýyoruz. Bugün Parlamenter sistemi övenler var, Parlamenter sistem sevicileri var. Parlamenter sistemin kullanýlamaz hale getirenler gene onlar. Bugün biz eðer bir tartýþma yapýyorsak; onlar bu çok övdükleri Parlamenter sistemi engelli hale getirdiler ve Parlamenter sistemi kendi içinde oluþturduklarý vesayetlerle kullanýlamaz hale getirdiler. Þimdi utanmadan çok samimiyetsiz bir biçimde bu sefer onlara göre en deðerli sistem olarak parlamenter sistemi gösteriyorlar. Þimdi önümüzde iki sistem var biri Parlamenter sistem diðeri Baþkanlýk sistemi var, hangisini tercih edelim noktasýnda deðiliz. Parlamenter sistem yok þuanda öldü, Allah rahmet eylesin. Bulunduðumuz coðrafya çok hýzlý karar alýnabilen, çok hýzlý uygulamaya sokulabilen dinamik bir sistem gerektiriyor. Baþkanlýk sistemi, buna cevap veren bir sistem” dedi.