Alerji mi soğuk algınlığı mı?
Sıcak havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte klimaların sonuna kadar açıldığı, soğuk içeceklerin sıkça tüketildiği, gece gündüz arası ısı değişiklerinin yaşandığı bu günler, bir yandan soğuk algınlığına bir yandan da alerjiye davetiye çıkarıyor.
- SELİM EFE ERDEM
Üstelik hastalıklar çoğu kez birbiriyle karıştırılabildiğinden tedavisinde de gecikme yaşanabiliyor ya da gereksiz yere antibiyotik kullanarak vücuda fayda yerine zarar verilebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılan alerjinin tedavi edilmediğinde yakınmaların daha kronik hale gelebileceğini ve astıma neden olabileceğini söylüyor.
İKİ HAFTADA GEÇMEZSE UZMANA BAŞVURUN
Ortak bazı belirtiler nedeniyle alerji tedavisinde gecikme yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Baran, öksürük, hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi sorunların iki haftadan fazla devam etmesi durumunda mutlaka alerjiden şüphelenilmesi ve alerji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Polen alerjisinde alerjenler genelde birden fazla olduğu için aşı tedavisi önermediklerini belirten Prof.Baran, geleneksel tedavilerden fayda görmeyen hastalarda ve tek bir alerjene karşı alerji saptanmışsa, hastane koşullarında olmak kaydıyla aşı yapılabileceğini söylüyor.
Bu önerilerle korunabilirsiniz
-Sabah saatlerinde özellikle rüzgarlı havalarda polenlerin çok fazla olması nedeniyle zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın.
- Dışarı çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük, şapka takmanız faydalı. Yine polenlerden korunmak için ağız, göz ve burun kenarlarına vazelin sürün.
- Eve geldiğinizde duş alarak saçlarınızdaki ve vücudunuzdaki polenleri uzaklaştırın.
- Gerek evde gerekse aracınızda pencere açmak yerine polen filtreli klima kullanın. Klimalarınızın filtresini düzenli aralıklarla değiştirmeye özen gösterin.
- Alerjik olmayan yastık, çarşaf, nevresim kullanın.
- Evinizde toz tutacak fazla eşyalardan ve aksesuarlardan, duvardan duvara halıdan kaçının.
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