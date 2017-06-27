Alerji mi soğuk algınlığı mı?

Üstelik hastalıklar çoğu kez birbiriyle karıştırılabildiğinden tedavisinde de gecikme yaşanabiliyor ya da gereksiz yere antibiyotik kullanarak vücuda fayda yerine zarar verilebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılan alerjinin tedavi edilmediğinde yakınmaların daha kronik hale gelebileceğini ve astıma neden olabileceğini söylüyor.

İKİ HAFTADA GEÇMEZSE UZMANA BAŞVURUN

Ortak bazı belirtiler nedeniyle alerji tedavisinde gecikme yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Baran, öksürük, hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi sorunların iki haftadan fazla devam etmesi durumunda mutlaka alerjiden şüphelenilmesi ve alerji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Polen alerjisinde alerjenler genelde birden fazla olduğu için aşı tedavisi önermediklerini belirten Prof.Baran, geleneksel tedavilerden fayda görmeyen hastalarda ve tek bir alerjene karşı alerji saptanmışsa, hastane koşullarında olmak kaydıyla aşı yapılabileceğini söylüyor.

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