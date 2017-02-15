Alev alan araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
Kpcaeli'nin Gebze İlçesi'nde elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilde sıkışan sürücü 28 yaşındaki Orhan Danış yanarak öldü.
- DHA
Kaza sabah saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Orhan Danış yönetimindeki 34 GJ 5940 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil alev alırken, yanan aracı görenler itfaiyeye haber verdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ohan Danış, yanarak öldü. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdükten sonra Danış'ın cesedini araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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