Ali İsmail Korkmaz davası Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay tarafından daha önce usul yönünden bozulan dava dosyası, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince usul eksiklerinin giderilmesinin ardından yeniden Yüksek Mahkemeye geldi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Sanık Şaban Gökpınar'ın beraat kararını da onayan daire, sanık polis memuru Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararını ise Ali İsmail Korkmaz kaçarken bacaklarına copla vurarak yaralaması nedeniyle bozdu.

Sanık Ebubekir Harlar'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezası da eksik ceza tayininden bozuldu. Daire, Harlar'ın, "suçun yardımcısı" değil "faili" olduğuna karar verdi. Yerel Mahkeme, Harlar'a 8 yıl hapis cezası vermiş, fiil tam olarak gerçekleşmediği için cezayı önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürmüştü. Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Bireysel başvuru

Korkmaz ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan, karar kasten öldürme suçundan kurulmadığı için hükmü yeterli bulmadıklarını, bu nedenle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Yaşam hakkının ihlali nedeniyle yapılan soruşturma ve kovuşturmanın yeterli olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine gideceklerini belirten Erdoğan, bireysel başvuruda istedikleri sonucu alamamaları halinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını kaydetti.

Ortada bir yaşam hakkı ihlali bulunduğunu ve sanıkların kasten öldürme fiilinin karşılığında hak ettikleri cezaya çarptırılmadığını savunan Erdoğan, "Türkiye'de diğer halka karşı işlenen polis suçlarıyla karşılaştırıldığında bu cezanın diğerlerinden fazla olduğu doğrudur ancak bu bizi cezanın adil ve gerçekçi olduğu sonucuna götürmüyor. Bizim bu davada bu aşamaya kadar gelmemizde polisler bir parça ceza alabildiyse kamuoyunun desteği, halkın desteği, avukat arkadaşlarımızın desteği sayesindedir. Onlardan da desteklerini sürdürmelerini, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz." dedi.

Davanın geçmişi

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınarak, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Kararın açıklandığı 21 Ocak 2015'teki davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak, 13 yıl hapis verilmiş, iyi hal nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis verilirken, iyi hal nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklanmıştı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen sekizer yıl hapis cezası ise altıda bir oranında uygulanan iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti. Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etmişti.

Savcı ve aile temyiz etmişti

Kayseri Cumhuriyet Savcısı, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkındaki karara itiraz etmişti. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de sanıklara "kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararını temyiz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozmuştu.

Bozma kararı nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi usul eksiklerini gidererek aynı kararı vermiş, dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.