Ali Nesin'den itiraf gibi açıklama: Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüm, Facebook'ta yalan söyledim

"CHP ZİHNİYETİ BU HALKA ÇOK EZİYET ÇEKTİRDİ"

Prof. Dr. Ali Nesin, CHP'ye yönelik eleştirilerini de yineledi. "Çok şey yaptılar, bu halka çok eziyet çektirdiler. CHP değil; o zihniyet ve bakış açısı. Cumhuriyet boyunca iş adamlarınad başka kimse Cumhuriyet'ten faydalanmadı ki. Solcular mı, ülkücüler mi, Aleviler mi, Müslümanlar mı, Kürtler mi faydalandı? Hangi zümre buradan bir şey kazandı? Siyasetçi değilim ki ben. Eğer bir parti, bir düşünce seksen yıl boyunca kaybediyorsa, "Ben nerede yanlış yapıyorum?" diye düşünmesi lazım. Ben, nerede yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Onlar kendileri düşünsün "Biz nerede yanlış yaptık?" diye. Bir yerde yanlış yaptıkları bariz değil mi? Hep emperyalistler mi yanlış yapıyor? Her şey emperyalistler ya da yobazlar yüzünden mi? Suç hep başkasının mı? Biz hiçbir şeyi yanlış yapmadık mı? Benim yanlışımdan bir şey kazanmazsınız; ama benim doğrumdan çok şey kazanırsınız. "Ali Nesin nerede yanlış yapıyor?" diye düşünmesinler; "Ali Nesin nerede doğru söylüyor?" diye düşünsünler" dedi.

"ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖRDÜM; AMA YALAN SÖYLEDİM"

CHP'yi yerden yere vuran Nesin; aynı yayında bir itirafta bulundu. Nesin, seçim tahminlerinde yanıldığına ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüm, Facebook'ta yalan söyledim." dedi.

SABAH