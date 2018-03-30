Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka FETÖ'den gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturmada, operasyon yapan jandarma ekipleri Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka'yı gözaltına aldı. Saka'nın örgütün finansörlerinden olduğu ileri sürüldü
- Muammer Başkan / Türkmedya Ege Temsilcisi
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Uzun süredir Aliağa Ticaret Odası Başkanılığı görevini yürüten Saka, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bu sabah düzenlediği operasyonda evinde gözaltına alındı. Müfettiş raporlarına göre Adnan Saka'nın FETÖ'nün finansörlüğünü yaptığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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