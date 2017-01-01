Aliyev'den İstanbul'daki terörist saldırıya çok sert tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
- BAKÜ (AA)
Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, gece kulübünde yılbaşı kutlaması için toplananlara karşı düzenlenen acımasız saldırı haberinin kendilerini son derece sarstığını bildirdi.
İlham Aliyev, mesajında, "Sivillere karşı yapılan bu hain saldırı nedeniyle son derece öfkeliyiz. Teröre karşı en sert, kararlı ve sürekli mücadeleyi destekliyoruz. Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
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