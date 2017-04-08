Alkollü şahıs dehşet saçtı: 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs gece saatlerinde adeta dehşet saçtı. İddiaya göre, H.Ç. (47) gece saat 01.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde, eczacı kalfası Soner Kavgalı (33), Mehmet T. (35) ve taksi şoförü Arif S. (23) ile tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.Ç. belinden çıkardığı tabanca ile şahıslara kurşun yağdırdı. Vücudunun değişik yerlerinden 3 kurşun alan Soner Kavgalı olay yerinde yaşamını kaybederken Mehmet T. ve Arif S. yaralandı. Olayın ardından caddede yürüyen H.Ç. yaklaşık 600 metre ileride bulunan CHP Lokali önünde oturan ve olaylardan habersiz üzüm tüccarı Mehmet Tunç’u da tabanca ile 4 kurşun sıkarak öldürdü.

Olayda ağır yaralanan Mehmet T. Turgutlu Devlet Hastanesi, Arif S. ise Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İki kişinin ölümüne, iki kişinin de ağır yaralanmasına neden olan H.Ç.’nin suç aletiyle birlikte Kula Jandarma Karakoluna teslim olduğu öğrenildi.