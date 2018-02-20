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Alkollü sürücü kanala devrilen otomobilinde sigara içmeye devam etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle kanala düşen 233 promil alkollü sürücünün aracın içinde sigara içmesi ve rahat tavırları dikkat çekti.

  • İHA
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Foça Mahallesi 1466 Sokak’ta 62 yaşındaki İbrahim G'nin idaresindeki 48 FU 848 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kanal içinde otomobil gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, İbrahim G'nin içinde bulunduğu otomobili halatla bağlayarak kaymaması için sabitledi. 

Ekipler, İbrahim G'yi otomobilden çıkarmak isterken alkollü sürücü aracı çalıştırdı. Otomobile giren itfaiye eri sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesine uzun süre direnen İbrahim G'nin yapılan kontrolde 233 promil alkollü olduğu belirlendi. 

İbrahim G. hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kanaldaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. 

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