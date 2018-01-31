Alkollü sürücü kaza sonrası polis ekiplerine zorluk çıkartınca gözaltına alındı

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Adapazarı ilçesi D-100 karayolu Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve iddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen 54 LJ 448 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol mevkiinde bulunan bağlantı yolundan şehir merkezine dönmek istedi. Hafif ticari araç, bağlantı yoluna girmek isterken önce Kocaeli istikametine gitmekte olan 54 GD 048 plakalı kamyonun arka sol kısmındaki dingilde bulunan tekerleğe daha sonra da bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekiplerine zorluk çıkartarak tartışan ve alkollü olduğu ileri sürülen 54 LJ 448 plakalı araç sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza sonrası büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.