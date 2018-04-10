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Alkollü sürücü: Moralim bozuktu, sizi görmedim

Konya'da yaklaşık 15 kilometre boyunca polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca, 'Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum' dedi.

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Merkez Selçuklu ilçesi Otogar kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, 42 SA 672 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda kamyonet, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde durduruldu.Sürücü Ecir D. (47), neden kaçtığını soran polislere, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" diye cevap verdi.

5 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan ölçümde 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira para cezası kesildi. Ecir D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyonet ise otoparka çekildi.

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