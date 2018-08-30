Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aşırı hız yapan alkollü sürücü, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek tavuk çiftliğine daldı.
- İHA
Kaza, Gönence yolu üzeri Gazibey Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Gönence Mahallesi istikametine seyreden S.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tavuk çiftliğine daldı.
Hasar gören araçta yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü S.K, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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