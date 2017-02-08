Alkollü ve ehliyetsiz sürücü polis ekibine çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Polis ekipleri, uyuşturucu ve alkollü araç kullanımdan aranan Şaban G.(37) isimli şahsı yakaladı. Yakalanan zanlıyı karakola götürmek için İnönü Caddesi'nden Gürgen Sokak'a dönmek üzere olan 16 Z 7286 plakalı sivil ekip otosuna arkadan aşırı hızlı gelen Ceyhun Durak idaresinde ki 16 P 6929 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu polis ekiplerine ait içinde bulunan memurlar kazayı yara almadan atlattı. Polis merkezine götürülen zanlı Şaban G. ise kaza sonucu hafif yaralandı. Aşırı hızla polis aracına çarpan araç sokak üzerinde bulunan bir dükkana çarparak durabildi. 146 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ceyhun Durak ve araç içerisinde bulunan 109 promil alkollü Serap Ö. yaralandı.

Yaralılar Ceyhun Durak ve Şaban G. olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Zanlıya eşlik etmek üzere bir polis memuru da hastaneye gitti. Kaza sonucu ağır yaralanan Serap Ö. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlatırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.