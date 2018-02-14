Allianz Türkiye 3 sürdürülebilir çözümü hayata geçirdi, 3 girişime destek verdi

Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini ve stratejisini oluşturduklarını 2016 sonunda açıklayan Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, bir yıl boyunca hayata geçirdikleri projeleri İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Allianz Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisinin iki önemli ayağı olan “önleyici çözümler” ile “girişimcilik ve inovasyon” temellerinde tüm 2017 hedeflerini yerine getirdiklerini belirten Coqui “En büyük gururumuz daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, kurumlar ve toplum yaratılmasına katkı sağlamaya dair verdiğimiz sözümüzü tutabilmiş olmamız. Sürdürülebilirlik çevrelerinde bile iddialı bulunan ‘her yıl 3 yeni sürdürülebilir çözümü hayata geçirme’ hedefinin yerine getirilmesi adına çalışan tüm ürün, çözüm sorumlularımız ve sürdürülebilirlik komitemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mamografi oranı yüzde 8’den yüzde 54’e çıktı

Allianz Türkiye, önleyici çözümler kapsamında “iyi bireyler” adına attıkları adımla, meme kanseriyle mücadelede “erken tanı hayat kurtarır” mottosuyla kadın sağlık sigortalılarına, teminat kapsamındaki mamografi haklarını hatırlatıyor. 40 yaş üstü kadın sağlık sigortalılarının 115 bininin 40 bin 500’üne ulaştıklarını söyleyen Coqui, belirlenen kontrol grubundaki mamografi oranının da yüzde 8’den yüzde 54’e çıktığını belirtti. Ayrıca şimdiye kadar aranan sigortalıların yaklaşık yüzde 30’unun kendi kendine meme muayenesi konusunda ek bilgi talebinde bulunduğu da kaydedildi.

Elektrikli otomobillere özel kasko indirimi

İkinci sürdürülebilir çözümde “iyi çevre” hedefiyle adım atan Allianz Türkiye, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birinin fosil yakıt kullanımı olmasından yola çıkarak elektrikli otomobillere kasko avantajı sağlanması çözümünü devreye aldı. Allianz Türkiye, elektrikli otomobillerin kullanımını teşvik etmek amacıyla, özel araç kategorisinde değerlendirilen yüzde 100 elektrikli otomobillerin kasko net primlerinde yüzde 20’ye varan indirim sağlıyor.

Güneş santrallerine performans garantisi Allianz’dan

Allianz Türkiye geliştirdiği bir başka çevre çözümüyle güneş enerjisi santrallerinde herhangi bir fiziksel hasardan bağımsız, olumsuz hava koşulları nedeniyle güneş ışınlarının düşük seviyede kullanılabilmesi sonucu oluşan kâr kayıplarını teminat altına alan bir ürün de çıkarıyor.

Coqui: ‘Çevresel ayak izimizi daha da küçülteceğiz’

Allianz Türkiye 2017 hedefleri çerçevesinde Türkiye sigorta sektörünün ilk Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) tabanlı sürdürülebilirlik raporunu yayımladıklarını belirten Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui “Sürdürülebilirlik adına sadece projeler yapmıyor, iş yapış şekillerimizin sürdürülebilir olabilmesi için iş süreçlerimize dair adımlar atıyoruz. GRI gibi uluslararası raporlarla her yıl ilerlememizi kayıt altına alıyor, şirket içinde çevresel konulardan yönetişim alanlarına, kadın-erkek eşitliğine kadar pek çok önemli göstergeyi ölçüm paneliyle takip ediyoruz” dedi.

Allianz Türkiye 2017 yılında 2016’ya oranla yüzde 20 daha az elektrik, yüzde 6,3 daha az su ve kişi başına yüzde 7 daha az kağıt tüketti. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 26 artıran Allianz, yıllık 108 bin adet pet şişe kullanımını elimine etti. Teknolojinin etkin kullanımı sayesinde seyahatlerden kaynaklanan karbon ayak izini de yüzde 4,3 oranında düşürmeyi başardı.

Kurum içi ve dışı girişimcilerle eş zamanlı entegre projeler

Bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelimizi harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonlar, üniversitelerle iş birlikleri ve Allianz Grubu’yla inovasyon entegrasyonu konularına odaklandıklarını vurgulayan Coqui, girişimcilik ekosisteminde TÜSİAD, GİRVAK ve Etohum gibi birçok değerli kuruluşla gerçekleştirdikleri ortaklıkları anlattı. Coqui “Aynı anda, birbirini besleyecek şekilde devreye aldığımız kurum içi ve kurum dışı girişimcilik programlarımızın ilk etaplarını başarıyla tamamladık ve destekleyeceğimiz 3 yenilikçi projeyi seçtik” dedi.

Anne adaylarına yönelik uygulama: 'BilenAnnem'

Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi’nin 2017 yılında başlattığı kurum içi girişimcilik programına yapılan 90 başvurudan seçilen 7 proje hızlandırma aşamasını Temmuz ayında tamamlamış, 2’si kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanmıştı. Programın son aşamasında teknoloji odaklı geleceğin anneleri için hazırlanan ‘BilenAnnem’ mobil hizmet uygulaması birinci seçildi. Allianz Türkiye çalışanları tarafından geliştirilen, geleceğin anneleri için oluşturulmuş bu mobil uygulamayla hamilelik sürecinin her adımında güvenilir bilgilerle annelere yardımcı olmak hedefleniyor.

Teknolojiyi ön plana alan kurum dışı girişimlere destek: Spirohome ve Gamester

Girişimcilerle kurulan iş birlikleri sayesinde yenilikçi iş modellerini sigortacılığın içerisine katarak yeni nesil sigortacılığı güçlendirmek isteyen Allianz Türkiye’nin destek verdiği bir diğer girişim ise ‘SpiroHome’. Allianz Türkiye, ‘Spirhome’ ile KOAH hastalarının nefes kapasitelerini ve ilaç ihtiyaçlarını mobil platform üzerinden ölçümleyen ve gözlemleyen sağlık destek projesini de yürütmek üzere harekete geçiyor.

Etohum’la birlikte yürüttüğü dış girişimcilik programı çerçevesinde ortaya konan bir diğer proje, ‘Gamester’ ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını sigortacılığın risk yönetimi aşamasına taşımaya hazırlanan Allianz Türkiye, fabrika yangını ve yangın önleme sistemlerini simüle ederken riziko kontrol aşaması deneyimini yenilikçi bir şekilde ele alıyor. Kullanıcılar sanal fabrikada yangın durumunda hangi önlemlerin alınacağını Vive gözlükle deneyimleyebiliyor.