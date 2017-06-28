Alman basını: Erdoğan, Merkel karşısında üstlük sağladı

Almanya'nın eski günlerdeki gibi Türkiye'nin politikalarına yön verememesinden şikayet eden Alman basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan haberlere geniş yer ayırıyor.

ERDOĞAN ALMANYA'YI ESİR ALDI

Ülkede yayın yapan Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şansölye Merkel karşısında üstünlük sağladığı ve Erdoğan'ın Almanya'yı esir almış gibi hareket ettiği ifade edildi.

MİT KORKUSU

Almanya'da yayın yapan Die Welt de Türkiye hakkında birçok haberi gündeme taşıyor. Gazetede yayınlanan son haberde; Alman emniyet teşkilatının, milletvekillerine Türkiye uyarısında bulunduğu belirtildi. Haberde; MİT'in Alman milletvekillerini de izlediği ve onlar hakkında enformasyon topladığını yazdı.

FETÖ'CÜ SAYISI AZALDI

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere büyük kolaylıkların sağlandığı Almanya'daki medya kuruluşları, örgüt üyeleriyle röportaj yapmaktan da kaçınmıyor.

150 BİNDEN 70 BİNE DÜŞTÜLER

Tagesspiegel gazetesi, FETÖ'nün Almanya imamı Ercan Karakoyun ile röportaj yaptı. FETÖ'cü Karakoyun, röportajda 150 binden 70 bine düştüklerini söyledi. Karakoyun, "İstisnai bir durumdayız, korkuyoruz." diye konuştu. Ercan Karakoyun, Berlin’de Gülen hareketinin Almanya Şubesi kabul edilen Diyalog ve Eğitim Vakfını yönetiyor.