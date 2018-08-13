Alman gazeteci Hörstel: Erdoğan onlara itaat etmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan göreve geldiği günden bu yana Türkiye, Batılı güçlerin ekonomik saldırılarına maruz kalıyor. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını istemeyen Batı’nın birçok girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Türk milleti tek yürek oldu, Başkan Erdoğan Batı'ya boğun eğmedi.

BARONLARIN OYUNU BOZULDU

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde istediğini elde edemeyen güçlerin son hamlesi ise bu günlerde denenen “ekonomik darbe girişimi” oldu. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin çıkarlarını korumaktan vazgeçmedikçe, diğer ülkelerin lideri gibi Batı'nın her dediğine ‘tamam’ demedikçe saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Ünlü Alman gazeteci ve Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, ülke basını tarafından Erdoğan’a yapılan saldırılara karşı gerçeği dünyaya anlatmaktan vazgeçmedi. Hörstel, Türkiye’ye karşı kirli bir operasyon yürütüldüğüne dikkat çekti. Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan’ın neden hedef haline geldiğini tek tek anlatan Hörstel’e, “Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar” sorusu yöneltildi.

GÜÇLÜ LİDER İSTENMİYOR

Ünlü gazeteci, “Erdoğan onlara itaat etmedi. Oyunlarına çomak soktuğu ABD ve PKK'lıların, ülkesini bölmesine izin vermediği için onu indirmek istiyorlar” dedi. Batı ve ABD, Türkiye’nin dik duran ve boyun eğmeyen Erdoğan tarafından yönetilmesinden büyük rahatsızlık duyuyor. ABD’nin en kıdemli diplomatları arasında sayılan ve 2008-2010 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan James Jeffrey açıklamalarıyla bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermişti. Jeffrey, “Suudlar, Mısırlılar her koşulda bize yaltaklanıyor. F-16’ları, müttefiklik ilişkilerini falan düşünerek bizimle aynı değerleri paylaşıyormuş gibi yapıyorlar. Erdoğan ise bizimle çatışıyor, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor, dostumuz olmaya çalışmıyor” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’nin çıkarlarını Erdoğan’ın her fırsatta koruduğuna dikkat çeken Jeffrey, “Bu yüzden de Batı'da sevilmiyor” açıklamasında bulunmuştu.

OBAMA’YA PES ETTİRMİŞTİ

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın danışmanı Ben Rhodes, 'Olduğu Gibi Dünya' isimli kitabındaki bazı bölümler, bugün yaşananlara adeta ışık tutuyor. Kitapta anlatılanlara göre 2011'deki BM Genel Kurul görüşmeleri sırasında Erdoğan, Obama'ya bir hayli zor anlar yaşatmış. Erdoğan görüşmede Obama'nın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasındaki Filistin bölümünü okuyor. Rhodes yaşananları şöyle aktarıyor: “Erdoğan meseleleri detaylıca tartışmayı seviyordu. Obama Filistinlilerin BM aracılığıyla savunulamaz olduğunu öne sürdü. İsrail'le müzakere edilmeliydi diyerek Güney Sudan'ı örnek verdi. Bu sözlerin ardından Erdoğan'dan Obama'yı köşeye sıkıştıracak soru geldi. ‘Güney Sudan için Kuzeyin senelerce yaptırıma uğraması gerekti. Aynısını İsrail için de mi öneriyorsun’ diye sorunca Obama dondu kaldı. Erdoğan'a cevap veremeyen Obama tepkisini daha sonra Rhodes'a ‘Erdoğan'la tartışmaktan nefret ediyorum’ diyerek gösterdi.

(Güneş)