Alman gazetesi: ABD ve Avrupa Suriye'de kaybetti
Alman gazetesi Tagesspiegel, ABD ve Avrupa'nın Suriye'de kaybettiğini yazdı. Gazeteye göre, Avrupalılar, ABD ve kendi ülkelerine terör örgütü PYD/PKK'yı Suriye'de kendi kaderine terk ettiği için öfkeli.
lman gazetesi Tagesspiegel gazetesi 'Zeytin Dalı' harekâtını Türk – Amerikan ilişkileri açısından değerlendirdi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olduğunu itiraf eden gazete, Avrupa ve ABD'nin PYD/PKK'yı kendi kaderine terk ettiğini belirtti.
Gazetede şu ifadeler yer aldı:
"Son günlerde Avrupa, ABD'nin ve Almanya'nın PYD'lileri kaderlerine terk etmelerine duyulan öfke ile çalkalandı. Suriye, ABD ve Avrupa için kaybedilmiş sayılıyor. Sorulabilecek son stratejik soru sadece, şiddetin tırmanışının durdurulabilmesi için ne yapılabileceği olabilir."
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