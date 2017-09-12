Alman gazetesinden Merkel'e uyarı: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB müzakereleri ve FETÖ konusunda haklı

Alman Taz gazetesi, Türkiye'ye AB müzakerelerinde yapılan haksızlığı anlattı ve Alman yönetimini FETÖ konusunda uyardı. Erdoğan ve Türk halkının AB müzakereleri ve FETÖ konusunda çok da haksız olmadığı vurgulanan yazıda, Almanya'nın Erdoğan karşıtlığı adına haksızlık yaptığı da paylaşıldı. AB'nin müzakere sürecinde Türkiye'yi kültürel ve dini farklılıktan dolayı oyaladığını, başından beri birliğin boş vaadlerde bulunduğu eleştirildi.

MERKEL İKİLİ OYNUYOR

Boş vaadlerden dolayı da en çok şansölye Merkel'i sorumlu tutulan yazıda, Şansölyenin 2005'den sonra ikili oynadığı paylaşılıyor. Şimdi ise, Erdoğan'ın bizi oyalıyorsunuz söylemleri üzerine; Erdoğan'ın yürüttüğü siyasetin bahane edildiğini Erdoğan'ın yaptığı hataların aslında AB için müzakereleri bitirmek için aranan fırsat olduğunu belirtmişler. Almanya genel seçimlerinin de tüm bu sürece dahil edildiğini, Merkel'in de Schulz'un da Türkiye üzerinden seçim çalışması yürütmesi eleştiriliyor. Özellikle Schulz'un kısa süre önce Merkel'e karşı çıktığı TV Düellosunda "Türkiye ile müzakereyi tamamen sonlandıracağım" vaadinin saçmalığına değiniliyor. Darbe konusunda Almanya'nın Türkiye'ye karşı hatalı olduğunu; Erdoğan'ın darbeyi yürüteceği siyaset için bahane ettiğini yani kullandığını ama Almanya'nın zaman zaman "darbe tiyatroydu" söyleminin kesinlikle yanlış ve haksızlık olduğunu savunuldu.

DARBECİLERE SIĞINMA HAKKI VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Zekeriya Öz ve Adil Öksüz gibi darbecilerin Almanya'ya sığınma talebinde bulunup, Almanya'nın da bunu onaylamasının tamamen hata olduğunu, bu şekilde Erdoğan'ın "Almanya FETÖ'yü koruyor" söyleminde güç kazandığını ve hatta haklı olduğunu savunmuş. Almanya'nın bu kadar darbeciye ve "Gülenciye" sığınma hakkı vermemesi gerektiğini, birçok kişinin buna hakkının olmadığını yazmış. Sığınma hakkı vermemiz de hata, bu saatten sonra Türkiye'ye iade etmemiz de hata olur; çünkü adil yargılanmayacaklar demiş.

ALMANYA TÜRKİYE ALEYHİNE POLİTİKAYI İÇ POLİTİKA HALİNE GETİRDİ

Yazı da en çok dikkat çeken noktalardan birisi, Alman hükümetinin 15 Temmuz darbe girşiminin en tepesindeki isimlerden olan Adil Öksüz'e sığınma hakkının verildiğinin paylaşılması.

Türkiye Almanya'yı bu kadar rahatsız edecek ne yaptı ki Almanya Türkiye aleyhine politikayı iç politika, devlet politikası haline getirdi? Demokrasi gibi söylemler öyle sığ ki..

FETÖ'NÜN TASFİYESİ ALMANYA'YI DERİNDEN ETKİLEMİŞ

Alman devleti Mısır'da darbe ile başa geçen SİSİ rejimi ile dostane ilşikilerine devam ediyor. SİSİ'nin onca baskısını görmezden geliyor ve dillendirmiyor. Bu noktada yıllardır oluşturduğu birikimi kaybetmiş bir müsrif esnaf görüntüsü çiziyor. FETÖ'nün tasfiyesi Almanya'yı derinden yaralamış, belki de tüm çıkar stratejilerini çökertmiş durumda. Alman istihbaratı BND'nin FETÖ ve 15 Temmuz ile ilgili FETÖ yü koruyan demeçleri de bunu ispatlıyor.

Kaynak: TAKVİM