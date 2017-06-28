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Alman Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

Beyoğlu'nda bulunan Alman Başkonsolosluğu önüne bırakılan şüpheli bir paket polisi harekete geçirdi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken konsolosluk önüne bomba imha uzmanı gelmesi bekleniyor.

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Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Alman Başkonsolosluğu önüne bırakılan bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Konsolosluk önüne sevk edilen polis ekipleri şüpheli paketin çevresini şerit ile çevirerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Caddeye çıkan tüm yollar ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Paketin kontrol edilmesi için konsolosluk önüne bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.
 
Öte yandan, konsoloslukta işlem yapmak isteyen vatandaşlar da kapı önlerinde bekliyor.

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