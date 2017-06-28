Alman Konsolosluğu önünde şüpheli paket alarmı

Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Alman Konsolosluğu'nun vize işlemlerinin yapıldığı bölüme iletilmek üzere kuryenin getirdiği bir paket şüpheli bulundu.

Konsolosluk görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve konsolosluk güvenlik görevlileri, vatandaşları uzaklaştırarak konsolosluk çevresine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Haber verilmesi üzerine konsolosluğa gelen bomba imha uzmanları, paketi inceledi. İncelenen pakette herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. İncelemenin tamamlanması ardından konsolosluk çevresine çekilen güvenlik şeritleri kaldırıldı, vize işlemleri için gelen vatandaşlar da içeri alındı. Paketin içinde ne çıktığına dair herhangi bir açıklamada yapılmadı.