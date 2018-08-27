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İstanbul Alman Konsolosluğunun yakınında şüpheli paket alarmı

İstanbul Alman Konsolosluğunun yakınında bulunan bir şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yeri emniyet çemberi içine alınırken paketin incelenmesi için uzman ekip bekleniyor.

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Alman Konsolosluğunun yakınındaki Dünya Sağlık Sokak'ta bulunan bir şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
 
Polis ekipleri paketin bulunduğu sokağı emniyet çemberi içine aldı. Sokaktaki vatandaşlar çevreden uzaklaştırılırken paketin incelenmesi için bomba imha uzmanı ekiplerin olay yerine gelmesi bekleniyor. 

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