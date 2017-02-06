Merkel'in zor durumda olduğunu yazan dergi, "Bir yandan Ankara'nın maşası olmak istemiyor, diğer yandan da bu tarikatın entrikalarına izin vermek istemiyor" yorumunu yaptı. Dergi, yıllarca devlet kurumlarına sızan FETÖ'cülerin sahip oldukları gücü kötüye kullanıp kendilerini zenginleştirip onları eleştirenleri devredışı bıraktığını yazdı. FETÖ'nün Zaman gibi kendine ait medyada karalama kampanyası düzenlediği belirtilen haberde, "Türkiye'de giderek zayıflayan örgütün yurtdışındaki kurumları giderek önem kazanıyor. Sadece Almanya'da 150 dershane, 30 okul, gazete, internet siteleri, radyo ve televizyon kanallarının yanı sıra 10'dan fazla diyalog merkezine sahipler" denildi.

"GİZLİ BİR ÖRGÜT"

Haberde, "Örgütün Ercan Karakoyun gibi yöneticileri, angajmanlarının göçmenler ile çoğunluk toplumu arasındaki hoşgörüye hizmet ettiğini iddia ediyorlar. Ancak örgütten ayrılanlar, örgütü başında Fetullah Gülen'in olduğu 'gizli bir İslami örgüt' olarak nitelendiriyorlar" ifadesi kullanıldı.

"ABİLERDEN PROTOKOL"

Almanya'daki Işık Evleri'nde öğrencilerin büyük bir baskı altında olduklarına dikkat çeken Spiegel, "Tarikat onlara hangi kitabı okumaları, hangi filmi izleyecekleri ya da hangi arkadaşlarıyla buluşacaklarını ve ailelerini görüp göremeyeceklerini söylüyor. 'Abiler' yurtta kalan herkes hakkında protokol tutuyor" bilgisini verdi.

"ANTİLİBERAL ÖRGÜT"

Türkiye uzmanı Jenkins de tarikatı, "Kendini göstermeye çalıştığı gibi barışçıl eğitim hareketi" olmadığını belirterek, "Örgüt, demokrasi düşmanı, antiliberal metotları uygulamaktan hiçbir zaman kaçmamıştır" dedi.

"KAYBEBİLİRİZ"

Spiegel, Alman hükümetinin zor bir karar vermek zorunda olduğunu belirterek, Ya FETÖ ile daha sert mücadele edip Erdoğan'ın maşası olarak anılma riskini göze alacak. Ya da yapmayacak ve kuşkulu bir dini cemaatin radikal entrikalarını görmezden gelmekle suçlanacak. Koalisyon hükümetinden bir politikacı, Gülen konusunda sadece kaybedebiliriz" dedi.

'MAFYA İLE İLİŞKİSİ VAR'

Spiegel haberinde FETÖ'nün gazetecilere baskısı da ele alındı. Haberde şöyle deniliyor: "Gülen röportajlarında basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamayı seviyor. Ancak tarikat hakkında Spiegel'de 2012'de bir haber çıkınca, yandaşları bir kampanya başlattı. Birkaç gün içinde Spiegel'e birbirine çok benzeyen 2000 okur gönderildi. Yandaşlar bir mektup yazıp, Basın Konseyi'ne şikâyetler yaptılar. Hepsi reddedildi. Kapatılan Zaman gibi Gülen medyasında Spiegel'in olayları saptırdığı, konuştuğu isimleri tehdit ettiği ve Türk mafyasıyla ilişkisi olduğu söylendi. Ancak tüm bunlar, Gülen'i eleştiren Türk gazetecilerin başına gelenle kıyaslanmaz bile."