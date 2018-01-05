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Alman Ortadoğu uzmanı Hörstel: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu

Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düşmanlığın, dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi.

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Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düşmanlığın, dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi.

Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar?" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar." şeklinde konuştu. [Kaynak: Haber7]

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