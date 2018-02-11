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Almanların tercihi bu yıl Türkiye olacak

Yapılan bir araştırmada tatillerini Türkiye’de yapmak isteyen Almanların oranında yüzde 79’luk artış olduğu belirlendi.

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Araştırma kuruluşu check24 tarafından yapılan ve "Almanların en çok sevdiği tatil beldesi neresidir?" diye sorulan araştırmada İspanya’nın ardından Türkiye ikinci sırada yer aldı. Araştırmada Türkiye’de tatillerini yapmak isteyen Almanların oranında yüzde 79’luk artışın olduğunu belirledi.
 
İspanya’nın en çok sevilen tatil beldesi olmasına rağmen rezervasyonlarda yüzde 29’luk azalma gözüküyor. Bulgaristan’ın kaybının yüzde 20, Portekiz’in yüzde 18 ve Yunanistan’ın yüzde 12 az talep gördüğü açıklandı.
 
Türkiye ve Almanya arasında ikili ilişkilerde yaşanan gerginlikler, terör eylemleri ve darbe teşebbüsü nedeniyle Türkiye’ye gelen Alman turistlerin sayısında yüzde 40’lara varan bir gerileme yaşanmıştı. (İHA)

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