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Almanya Cumhurbaşkanı ve eşinden, Türk gelinlik mağazasını ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ziyaretlerde bulundu. Steinmeier, Duisburg şehrinin Marxloh semtindeki Türk gelinlik mağazasını da ziyaret etti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, göç ve uyum sorunlarını yerinde görmek ve için KRV eyaletinde incelemelerde bulundu. Steinmeier, Duisburg ziyareti sırasında dünyaca ünlü Maxloh semtindeki Türk gelinlikçi mağazasını da ziyaret etti. Steinmeier'in, Duisburg şehrinin ' Altın Kitabı'nı imzaladı.

Türk gelinlik mağazasını da ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Steinmeier, perakendecilik hakkında bilgi almak için "Melisam Gelinlik" adlı Türk mağazasını da ziyaret etmeyi unutmadı. Steinmeier, gelinlik mağazası sahibi Tercan Küccük'den Türk esnafın yaşadığı sorunlar hakkında kısa bilgi aldı. Mağaza sahibi Tercan Küccük, Steinmeier'in mağazalarını ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Maxloh'daki Türk esnafının sorunları hakkında kısa bilgi verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender'eTürk kahvesi ikram edildi.

Duisburg'un Maxloh semtini, iki yıl öncede Almanya Başbakanı Angela Merkel ziyaret etmişti. Maxloh, çok sayıda göçmen kökenli insanların yaşadığı bir semt olarak biliniyor. Steinmeier'in ziyareti sırasında tüm yollara trafiğe kapatılırken, 30 yaşındaki bir kişi de Cumhurbaşkanına hakaret ve polise karşı gelmekten tutuklandı. Steinmeier, daha sonra Dortmund şehrine hareket etti.

 

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