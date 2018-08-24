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Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’ye geliyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyareti öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 5-6 Eylül'de Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere ziyaret etmesi planlanıyor.
 
5-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye gelmesi beklenen Heiko Maas'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ankara'da bulunan diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor 

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