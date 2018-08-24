Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’ye geliyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere ziyaret etmesi planlanıyor.

5-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye'ye gelmesi beklenen Heiko Maas'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ankara'da bulunan diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor