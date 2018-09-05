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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye'yi destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi. 'Türkiye Avrupa'ya doğru hızla mesafe alıyor.' diyen Maas, 'Türkiye sınırındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Bunu da konuştuk. Tahran'daki zirve konusunda Türkiye'yi destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Almanya Dışişleri bakanı Maas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
 
İlişkilerimizin yapıcı bir şekilde devam etmesi Almanya olarak bizim için stratejik öneme sahip.
 
Türkiye Avrupa'ya doğru hızla mesafe alıyor.
 
Almanya ve Türkiye ilişkilerinde yanlış anlaşılmalar oldu. Bunları ele aldık.
 
Türkiye sınırındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Bunu da konuştuk. Tahran'daki zirve konusunda Türkiye'yi destekliyoruz.

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