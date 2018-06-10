Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı gizli raporda, FETÖ’nün organize bir örgüt olduğu kaydedildi

Türkiye'den firar eden darbeci hainlerin yuvalandığı Almanya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tehlikeli bir yapı olduğunu yeni fark etti. Alman Der Spiegel dergisi, FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetlerinin yeniden değerlendirmeye alındığını iddia etti. Alman hükümeti "kritik" olarak gördüğü FETÖ ile mücadeleye nihayet başlıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın şubat ayında hazırladığı gizli bir raporu kaynak gösteren Der Spiegel, ülkesinin örgütün faaliyetlerini yeniden gözden geçireceğini belirtti.



ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ



Der Spiegel ve ARD televizyon kanalında yayınlanan program Report Mainz'ın ortak haberinde, "Alman Büyükelçi kaynakları, FETÖ'nün yıllar içinde Türkiye'de başta emniyet ve adli kurumlar olmak üzere devlet kadrolarına sızdığı konusunda hemfikir. FETÖ, komplocu bölümü sert hiyerarşik bir yapı arz ediyor ve organize bir suç örgütünü andırıyor" denildi. Haberde Alman hükümetinin bu konuda yeni bir hamle yaptığı vurgulanarak, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kaynaklarının değerlendirmelerini gittikçe daha fazla ciddiye alıyor" ifadesine yer verildi. Raporda, örgüt üyelerinin mutlak sadakat içinde olduğuna da dikkat çekildi.



GİZLİ PARALEL BİR YAPI



Derginin 4 sayfalık haberinde, Almanya'nın FETÖ yapılanmasına yönelik artık daha kuşkulu bir yaklaşım sergilediği öne sürüldü. Haberde ayrıca, FETÖ’den ayrılan ve isimleri değiştirilen iki kişinin, örgütte yaşadıkları da aktarıldı. İsmi açıklanmayan eski bir üst düzey FETÖ'cü, yıllarca içinde bulunduğu örgütü "gizli bir paralel yapı" olarak nitelendirdi. FETÖ'nün antidemokratik bir hareket olduğunu anlatan eski örgüt üyesi, "FETÖ, önemli kararlarını Almanya'da aldı" bilgisini verdi. Almanya'daki örgüt yapılanmasının gurbetçi Türkleri "mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren dini eğitime” tabi tutmayı hedeflediği de dile getirildi.



(Yenişafak)