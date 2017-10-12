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Almanya'da 40 tonluk TIR binaya çarptı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) kontrolünü kaybeden bir tırın binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Dortmund şehrinde bir tır şoförü kontrolünü kaybederek, Türklerin de yaşadığı bir binaya çarptı. Yaklaşık 40 tonluk tır binada hasara yol açarken, tır şoförü ve bir kişi yaralandı.

Şans eseri kazada ölen olmazken, bina sakinleri gürültüyle evlerinin camından baktıklarında, kapı önünde bir tır görünce adeta şoka girdiklerini ifade etti.  Kazanın ardından maddi hasar meydana gelirken, tır şoförü hakkında da soruşturma açıldı.

 

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