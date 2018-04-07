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Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi

Almanya'nın batısındaki Münster kentinde bir minibüs kalabalağın arasına daldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Polis olayın terör saldırısı olduğu üzerine duruyor.

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İlk etapta Der Spiegel dergisinin haber portalı çok sayıda ölü ve yaralıdan söz etti. İlk gelen haberler 3 ölü olduğu yönünde.

Rheinische Post gazetesinin sitesi 30 yaralıdan söz ederken Westfälischen Nachrichten sitesi aracın 50 kişiye çarptığını duyurdu.

Aracın sürücüsünün tabancayla kendini vurarak intihar ettiği belirtildi. Bu yüzden polisin terör saldırısı olduğu şüpheleri güçlendi.

Olay, eski kentte Kiepenkerl heykelinin bulunduğu yerde meydana geldi. Yani haftasonunda Almanların ve turistlerin eğlenmeye geldiği bölgede…

Ayrıntılar geliyor…

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