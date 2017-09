Almanya'da Mavi Balina 'oyunu' Furkan'ın canını aldı

Almanya'nın Baden Württemberg Eyalati Gaggenau kenti Hörten semtinde yaşayan Afyonkarahisarlı Türk genci Furkan Şen, bu oyun yüzünden trajik bir şekilde intihar etti.

Olay yerine gelen polis, odasındaki elbise dolabına kendini asan gencin intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) isimli bir internet oyununu oynadığı ve oyunda "gereğini yerine getirmek" için kendisini öldürmüş olabileceğini belirtti.

Offenburg kriminal polisinin olayı soruşturduğu ve yarın Offenburg Savcılığı'nın ölen Furkan Şen'in otopsisi için yarın karar vereceği kaydedildi.

Genç Furkan'ın cenaze namazı Gaggenau DİTİB Sultan Ahmet Camii'nde kılındıktan sonra toprağa verilmek üzere Afyon'un Sandıklı ilçesine gönderilecek.

Gencin babası Mikail Şen, ''3 kızım ve bir oğlum var, akşam oğlumla şakalaştık, uyumak için odasına çıktı. Sabah ortanca kızım işten gelince kardeşinin odasına uğruyor. Kardeşini öyle görünce bizleri uyandırdı. Şok olduk. Oğlum sorunsuz, sevecen biriydi. Karıncayı dahi incitmez, çevresinde ve okulunda çok sevilen biriydi. Eşim hasta, ben hastayım zaten, Allah bizi evlat acısıyla imtihan ediyor. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor," diyerek, başka çocukların bu oyunu oynamadığından emin olmaları için ebeveynleri uyardı.

İnternette yabancılarla iletişim konusunda uyarı

Türk gencinin intiharı ile ilgili konuşan Psikolog Erdinç Üstündağ "Bir sosyal medya oyunu, onlarca çocuğun intihar etmesine sebep oluyor. Bu tarz bilgisayar oyunları, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor, dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. Bu oyunlarda, oyun gereği küçük çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. O tarz birinden direktif gelmiş ve çocuk intihar etmiş olabilir." dedi. Dünya'da birçok çocuk, bilgisayar oyunu bağımlısı," diye konuştu.

Üstündağ, ''Ergenlik dönemindeki birey, eğer herhangi bir gruba ait değilse ya da arkadaş ilişkisi kurmada sorun yaşıyorsa, yaşantısının bu bölümünde kendini en rahat ifade edebileceği, kimsenin onun gerçek kimliğini bilmediği bir sanal dünyada, istediğini yapma eğilimi içine giriyor. Bu tür oyunlar sayesinde varlığını göstermeye ve değerli olma duygusunu tatmin etmeye çalışıyor. Aileler çocuklarının oynadığı, girdiği siteleri mutlaka takip etmeli. Kahraman olmaya çalışan çocuk intihar ediyor" açıklamasını yaptı.

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara "öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkini yapıldığı ifade ediliyor.

Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar, ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladı.

Mavi Balina oyunu Mart ayında Rusya'da bir genç kızın intiharına neden olmuş, bu olayın ardından 6 ay içinde gerçekleşen 130 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle dava açılmıştı.

Şantaj üzerine kurulu 'oyun'

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışının olmadığı, Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderildiği belirtiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşıldığı, bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesinin istendiği ifade ediliyor.

Kullanılan şantaj sistemi, Black Mirror (Kara Ayna) televizyon dizisinin 'Shut Up and Dance' (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlenmiş ve anlatılmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker'lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.