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Almanya'da referandum konvoyuna polis engeli

Köln'de Türkiye'deki referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı.

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Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'deki anayasa halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkması, araçlara Türk bayrağı asılıp konvoy oluşturularak kutlandı.

Köln'de Türkiye'deki referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyip şehir merkezindeki Friesenplatz semtine gelerek araç konvoyu yapmak isteyenlere Köln polisi "gürültü yaptıkları" gibi çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı.

Polis engeline rağmen bazı vatandaşlar araç camlarından çıkardıkları Türk bayrakları, mehter marşları ve şarkılarla referandum sonucunu kutladı.

Aracını bayraklarla süsleyip kutlamaya katılmak için şehir merkezine geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, milli maçlardan sonra sokaklarda yapılan coşkulu kutlamalara izin veren polisin Türkiye'deki referandum sonrası sevinç gösterisi yapmak isteyenleri engellemesini eleştirdi.

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde araç kornalarına basılarak referandum sonucunun kutlandığı gözlendi.

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