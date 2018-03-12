Almanya'da terör örgütü PKK yandaşı bir kadın polis otosundan terör propagandası yaptı

Afrin'de darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK/YPG, yandaşlarını Avrupa’da sokaklara döktü. Terör yuvası Almanya, terör örgütü PKK/YPG yandaşlarına polis aracı tahsis etti. Kadın provokatör aracın hoparlöründen propaganda yaptı.



BUNUN İZAHI YOK



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’i işgal eden terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda binlerce teröristini kaybeden terör örgütü PKK/PYD-YPG, Avrupa’daki yandaşlarına sokaklara çıkıp algı operasyonu yapmaları talimatı verdi. Örgütün emriyle önceki gün Avrupa’nın çeşitli kentlerinde gösteriler yapan terör yandaşları Mehmetçik'i hedef gösterdi; bazı kentlerde camilere ve kültür merkezlerine saldırılar düzenledi.



POLİS MÜDAHALE ETMEDİ



Almanya'nın Berlin, Dortmund ve Hamburg kentlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü destekçileri sokaklara çıktı. Teröristlerin Berlin'deki gösterisi sırasında büyük bir skandal yaşandı. Gösterilere müdahale etmeyen Alman polisi, araçlarını teröristlere tahsis ederek terör propagandası yapılmasına göz yumdu. Terör örgütü PKK yandaşı bir kadın Alman polis otosunun hoparlöründen kitleye sloganlar attırdı. Otomobilden dakikalarca sokaktakilere seslenen kadın Türkiye'yi karalamaya çalıştı ve Avrupa ülkelerini terör örgütüne yardım etmeye çağırdı.



(Güneş)