Almanya’da Türk firmaları göz dolduruyor

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Düsseldorf şehrinde kurulan Tophair fuarinda göz dolduran Köktür ailesi hızla Avrupa’nın en büyük toptancı şirketleri arasında yer aldı.

Hasan Köktürk ve eşi Aynur Köktürk 22 sene önce ticarete başlama kararı alıp 2 metre pazarda tezgah kurarak başladıkları işi bugün Avrupa’nın sayılı kozmetik toptancıları arasına girmeyi başardı. Oğulları Erdal ve Serdar Köktürk ile 22 yıl önce başladıkları ticaretlerini büyüten Hasan ve Aynur Köktürk çifti Almanya’da Türk kozmetik toptancısı olarak Avrupa’da en yaygın hızlı dağıtım yapabilen lider şirket haline geldi.

Dünyaca ünlü dev markalarla kozmetik sektöründe hizmet veren Köktürk ailesi yeni marka yüzleri ile Düsseldorf Tophair 2018 fuarında ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.