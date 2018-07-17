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Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı: Başörtülü kasiyere doğrultarak tetiğe bastı

Almanya Heilbronn'da Türklere ait fırına ateş açıldı. Saldırgan kuru sıkı tabancayı, başörtülü kasiyere doğrultarak tetiğe bastı.

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Almanya'nın Heilbron kentinde sabah saatlerinde bir Türk'e ait Stefans adlı fırına gelen bir kişi silahını başörtülü kasiyere doğrulttu, 6 el ateş etti.

Defalarca tetiğe bastı

Daha sonra saldırgan hiç birşey olmamış gibi uzaklaştı. Kasiyer ise, panikle dükkanın arkasına kaçtı.

Saldırganın elindeki silah kurusıkıydı. Polis, ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) saldırılarını anımsatan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Irkçı saldırı şüphesi

Saldırganın 30 yaşlarında Almanya vatandaşı ve daha önce sabıkası bulunan biri olduğu ortaya çıktı. Ancak henüz yakalanamadı.

Polis olayın ırkçı bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 

NSU davası sonrası oldu 

İş yeri sahibi Alper Yıldırmaz'ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, NSU davası kararından hemen sonra böyle bir saldırının gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ayrıca olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyorlar.

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